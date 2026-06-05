Javier Rosende Novo

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El restaurante más antiguo de Galicia lleva casi dos siglos abierto en Santiago

Cuando Antonio Paz montó su casa de comidas en 1840, allí no había nada. Lo que hoy es uno de los barrios más poblados de Santiago -O Castiñeiriño- era prácticamente monte y el transporte más común para llegar a las puertas del local era el caballo.

El Corte Inglés, un punto neurálgico para los santiagueses modernos, le habría sonado a cualquier vecino de entonces como una idea disparatada. Aunque, con el paso de los años, casi podría decirse que el negocio de Paz era algo parecido. "Fuimos de todo: ultramarinos, taberna, aserradero e incluso hicimos ataúdes", cuenta Eduardo, tataranieto del fundador y actual dueño del restaurante Paz Nogueira.