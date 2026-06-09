Javier Rosende Novo

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El Papa divide opiniones en Santiago: entre la esperanza y la crítica

La visita del Papa a España ha despertado reacciones muy diversas en Santiago de Compostela. Mientras algunos vecinos consideran que su presencia podría aportar calma y valores en un momento de tensión social, otros cuestionan la relevancia del viaje o reclaman respuestas ante asuntos pendientes de la Iglesia. En una ciudad marcada por la tradición jacobea, muchos creen que Compostela debería formar parte de su recorrido, aunque no todos comparten el mismo entusiasmo.