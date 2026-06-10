Javier Rosende Novo

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Alcohol adolescente: la llamada que puede salvar una vida

Las intoxicaciones etílicas entre menores preocupan cada vez más a los servicios sanitarios de Santiago y comarca. Detrás de lo que para muchos jóvenes empieza como una noche de fiesta puede esconderse una emergencia médica. El 061 Urxencias Sanitarias de Galicia recibe avisos relacionados con el consumo excesivo de alcohol en jóvenes que, en algunos casos, requieren atención urgente e incluso traslado hospitalario. Hemos estado en la Central de Coordinación del 061, en A Estrada, para conocer cómo actúan ante estas situaciones y qué riesgos suponen para la salud.