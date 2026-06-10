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Pulseración O Son do Camiño

Pulseración O Son do Camiño

Javier Rosende Novo

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Pulseración O Son do Camiño

Javier Rosende Novo

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Al igual que el año pasado, el festival ha puesto en marcha un punto de pulseración previo al inicio del festival que permitirá agilizar el proceso de acceso y evitar largas colas. En esta ocasión, por primera vez, las pulseras podrán retirarse en Santiago, Vigo y A Coruña. Más información

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