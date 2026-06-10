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Pulseración O Son do Camiño
Al igual que el año pasado, el festival ha puesto en marcha un punto de pulseración previo al inicio del festival que permitirá agilizar el proceso de acceso y evitar largas colas. En esta ocasión, por primera vez, las pulseras podrán retirarse en Santiago, Vigo y A Coruña. Más información
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