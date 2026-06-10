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Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico
El regreso de Cáscara Café ha sido una alegría para los amantes del café de especialidad y de los locales con buenos brunch. Sus dueños los cambian cada semana para que la clientela pueda "probar un café diferente" en cada visita y disfrutar de la "variedad de sabores, aromas y texturas" de los tostadores con los que trabajan. Más información
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