Lorena Rey

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La Catedral de Santiago acoge la obra para órgano de Johann Sebastian Bach en 21 conciertos

La Catedral de Santiago presentó este jueves el ciclo de música de órgano BachCompostela, que supondrá la interpretación de la obra integral para órgano de Johann Sebastian Bach (1685-1750), por parte del organista Juan de la Rubia. Serán un total de 21 conciertos, programados entre octubre de 2026 y diciembre de 2028. Esta iniciativa se enmarca en las actividades culturales organizadas con motivo del Año Santo Compostelano 2027, año en el que también se cumple el cincuenta aniversario del órgano Mascioni de la Catedral.