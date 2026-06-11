Javier Rosende Novo

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La Alameda se convierte en un parque de emergencias

Durante dos días, la Alameda de Santiago se transforma en un gran parque de emergencias donde bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad enseñan a escolares y ciudadanos cómo prevenir riesgos y actuar ante situaciones de emergencia. Recorremos las principales actividades de esta Semana de la Prevención de Incendios para conocer de cerca su trabajo y aprender consejos que pueden salvar vidas.