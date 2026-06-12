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Calor y sin sombra: largas colas para entrar en la Catedral de Santiago
La entrada de Platerías es uno de los principales accesos a la Catedral de Santiago y, durante los días de mayor afluencia, provoca largas filas de peregrinos y turistas. En este vídeo mostramos cómo se desarrolla la espera en pleno verano, con una cola que avanza con fluidez, pero en la que la falta de zonas de sombra hace más dura la espera.
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