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Un herido leve tras una colisión entre dos coches en la avenida de Barcelona
Nuevo accidente de tráfico este viernes en Santiago. En esta ocasión el siniestro se ha producido en la avenida de Barcelona y tras el mismo, una persona ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios después de un aparatoso choque entre dos turismos. Más información
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