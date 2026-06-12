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Un herido leve tras una colisión entre dos coches en la avenida de Barcelona

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Santiago de Compostela
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Nuevo accidente de tráfico este viernes en Santiago. En esta ocasión el siniestro se ha producido en la avenida de Barcelona y tras el mismo, una persona ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios después de un aparatoso choque entre dos turismos. Más información

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