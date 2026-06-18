Javier Rosende Novo

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Cierra Labadía Petramora

La tienda de alimentación gourmet Labadía Petramora bajó la verja de forma definitiva en el centro comercial Área Central el sábado, una decisión que había anunciado hace un tiempo y que pone fin a algo más de tres años de una experiencia que va mucho más allá del comercio, ya que tiene detrás un importante componente de apego al mundo rural y compromiso con el desperdicio cero. Aunque prescinde de las tiendas físicas, que había abierto en Benavente, Madrid y Santiago, queda por el momento activa la plataforma online. Más información