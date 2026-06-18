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Cierra Labadía Petramora

Cierra Labadía Petramora

Javier Rosende Novo

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Cierra Labadía Petramora

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
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La tienda de alimentación gourmet Labadía Petramora bajó la verja de forma definitiva en el centro comercial Área Central el sábado, una decisión que había anunciado hace un tiempo y que pone fin a algo más de tres años de una experiencia que va mucho más allá del comercio, ya que tiene detrás un importante componente de apego al mundo rural y compromiso con el desperdicio cero. Aunque prescinde de las tiendas físicas, que había abierto en Benavente, Madrid y Santiago, queda por el momento activa la plataforma online. Más información

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