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Así será o proceso de construción ata 2028 de 34 vivendas públicas en Castro de Abaixo
O Concello de Santiago e a Xunta de Galicia escenificaron este xoves a súa colaboración en materia de vivenda coa formalización da cesión de dúas parcelas, situadas na zona de Castro de Abaixo, na rúa Syra Alonso, dentro do barrio de Santa Marta, onde está prevista a construción de 34 vivendas de promoción pública. O acto contou coa participación da alcaldesa, Goretti Sanmartín, e da conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. Más información
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