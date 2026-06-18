La terraza escondida en el centro de Santiago que triunfa con su café de especialidad
Un arquitecto y un informático se juntan en un bar. Suena al principio de un chiste, pero, en realidad, así fue precisamente el comienzo de una de las cafeterías que está conquistando el casco histórico de Santiago. Su café de especialidad, un sutil blend de tres orígenes, no recoge más que alabanzas entre los compostelanos más cafeteros, que acuden a desayunar, tomar un brunch o disfrutar de un tardeo con una carta variada de cócteles. El establecimiento apenas ha necesitado un año para hacerse un hueco en la vida diaria de la capital gallega, aunque son muchos los que aún se siguen sorprendiendo al descubrir una de las mayores joyas que se ocultan tras su puerta acristalada. La idea de Bonsai Café es ser un refugio en el que descansar a cualquier hora del día. Más información
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