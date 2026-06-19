Javier Rosende Novo

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Comienza O Son do Camiño 2026

Ayer dio comienzo O Son do Camiño 2026, uno de los festivales musicales más importantes de Galicia. Durante los próximos días, miles de asistentes se reunirán en Santiago de Compostela para disfrutar de una programación que combina grandes nombres nacionales e internacionales, consolidando el festival como una cita imprescindible del verano y un referente cultural y musical en el noroeste peninsular. En la jornada inaugural destacó la actuación de Barry B, que compartió cartel con artistas de la talla de Katy Perry y Dani Martín, contribuyendo a dar el pistoletazo de salida a una de las grandes citas del panorama musical nacional.