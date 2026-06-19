Susana López Carbia / Javier Rosende Novo

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O Son do Camiño llena Santiago… y pone a cantar al presidente de la Xunta

O Son do Camiño volvió a hacer historia. La jornada del jueves dejó una de esas imágenes que resumen a la perfección lo que significa este festival: miles de personas llenando el recinto hasta la bandera, cantando cada canción de principio a fin y creando una atmósfera difícil de igualar. Entre quienes quisieron vivir la experiencia en primera persona estuvo también el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que acudió acompañado de su familia.