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Fernando Freire: el arte de vestir a medida

Fernando Freire: el arte de vestir a medida

Javier Rosende Novo

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Fernando Freire: el arte de vestir a medida

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
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Fernando Freire Vázquez lleva toda una vida entre telas, patrones y costuras. Formado junto a su padre, ha dedicado décadas a perfeccionar un oficio cada vez más escaso: la sastrería artesanal a medida. Desde su taller en Santiago de Compostela, crea prendas únicas y trabaja para transmitir a nuevas generaciones un conocimiento que combina técnica, paciencia y pasión. Un recorrido por la historia de un maestro sastre que mantiene vivo el arte de vestir a medida.

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