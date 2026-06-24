Javier Rosende Novo

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Así se celebró la noche de San Juan en Compostela

Cada 23 de junio, Santiago celebra una de las noches más esperadas del año: la Noche de San Juan. La ciudad da la bienvenida al verano con una fiesta en la que la magia, el fuego y la tradición popular vuelven a ser protagonistas. Miles de vecinos se reunieron alrededor de las más de 550 cacharelas autorizadas por Raxoi para celebrar una de las citas más esperadas del calendario festivo compostelano.