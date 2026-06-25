Javier Rosende Novo

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Fernando Freire: el arte de vestir a medida

Fernando Freire Vázquez lleva toda una vida entre telas, patrones y costuras. Formado junto a su padre, ha dedicado décadas a perfeccionar un oficio cada vez más escaso: la sastrería artesanal a medida. Desde su taller en Santiago de Compostela, crea prendas únicas y trabaja para transmitir a nuevas generaciones un conocimiento que combina técnica, paciencia y pasión. Un recorrido por la historia de un maestro sastre que mantiene vivo el arte de vestir a medida. Más información