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Vecinos de San Pedro disfrutaron de una jornada repleta de música y diversión

Vecinos de San Pedro disfrutaron de una jornada repleta de música y diversión

Eladio Lois

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Vecinos de San Pedro disfrutaron de una jornada repleta de música y diversión

Eladio Lois

Santiago de Compostela
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Ya de noche, la música se prolongó hasta bien entrada la madrugada con nombres como Ataque Escampe, Averío y DJ Lúa Gándara, entre otros. La jornada, por tanto, reflejó que estas fiestas van mucho más allá de un cartel: música en una plaza, niños jugando en otra, vecinos poniéndose al día en las esquinas y visitantes descubriendo que San Pedro se entiende mejor sintiéndolo que siguiendo una programación.

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