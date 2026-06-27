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Vecinos de San Pedro disfrutaron de una jornada repleta de música y diversión
Ya de noche, la música se prolongó hasta bien entrada la madrugada con nombres como Ataque Escampe, Averío y DJ Lúa Gándara, entre otros. La jornada, por tanto, reflejó que estas fiestas van mucho más allá de un cartel: música en una plaza, niños jugando en otra, vecinos poniéndose al día en las esquinas y visitantes descubriendo que San Pedro se entiende mejor sintiéndolo que siguiendo una programación.