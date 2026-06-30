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Un vecino de Santiago identifica a los integrantes de la fotografía viral de Os Basquiños

Un vecino de Santiago identifica a los integrantes de la fotografía viral de Os Basquiños

Javier Rosende Novo

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Un vecino de Santiago identifica a los integrantes de la fotografía viral de Os Basquiños

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
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Una fotografía publicada hace años en este diario en la que se podía ver a un numeroso grupo de hombres posando frente a la Capilla da Nosa Señora da Pastoriza, en Os Basquiños, se volvía viral en Santiago tras ser compartida en Instagram por @santiago_vello¿El motivo? La petición de ayuda del popular perfil para poder identificar a todos los que salían en ella. Gracias al testimonio de Isaac Bermúdez Sixto, ya es posible saber quién es quién y poner en contexto una instantánea que reúne a varias generaciones de compostelanos. Más información

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