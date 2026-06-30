Javier Rosende Novo

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El restaurante mexicano que aspira al trono nacional de los tacos

El local del casco histórico se ha colado entre los finalistas del IV Campeonato de Tacos de España, , allí se disputarán el oro este 30 de junio con otros 14 elegidos en una cata a ciegas, en la que un jurado profesional probará la receta que Genoveva, la cocinera del establecimiento, ha creado para aspirar a la victoria. Más información