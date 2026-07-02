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Luisa Ríos, una vida cosida a San Pedro
Luisa Ríos lleva 44 años al frente de una mercería que no solo vende hilos, botones o lencería. En la Rúa de San Pedro se encuentra la mercera más querida del barrio y su negocio es un punto de encuentro y memoria donde se comparten preocupaciones y se mantiene una relación cercana con los vecinos del barrio. Aunque ya está jubilada, sigue acudiendo cada día porque, como ella misma dice, “si cierro, me muero”.
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