Vídeo: Cedido / Fotografía: Antonio Hernández

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Pedro Blanco da un paso al frente y concurrirá a las primarias socialistas para elegir al candidato a la alcaldía de Santiago

Cuenta atrás en el PSOE de Santiago para elegir el candidato a las elecciones municipales de 2027. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha dado un paso al frente y se presentará a las primarias en las que los socialistas eligirán a su candidato a la alcaldía de Santiago de Compostela. Más información