Javier Rosende Novo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La Rúa Amor Ruibal recuperará el tráfico en ambos sentidos tras un año de obras

«As obras de Pontepedriña chegaron ao seu final. Está previsto que a partir do luns 6 de xullo abra ao tráfico a rúa Amor Ruibal nos dous sentidos». De esta forma, el Concello de Santiago anunció la finalización de los trabajos ligados al plan Barrio Verde de Pontepedriña, incluidos en el proyecto Entre Sar e Sarela. Más información