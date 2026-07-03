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Anuncio de la nueva temporada de ‘Animal’ / Netflix España

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Santiago de Compostela
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Han pasado poco más de dos meses desde que Netflix anunció el inicio de los rodajes de los esperadísimos nuevos capítulos de Animalcomedia rural gallega ambientada en Santiago y sus alrededores protagonizada por el compostelano Luis Zahera. La mejor clínica de Galicia se expande y eso solo puede significar nuevos fichajes. Álvaro Mel se une al equipo para las futuras temporadas de ‘Animal’, que ya está en producción. Más información

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