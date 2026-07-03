El Correo Gallego

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Anuncio de la nueva temporada de ‘Animal’ / Netflix España

Han pasado poco más de dos meses desde que Netflix anunció el inicio de los rodajes de los esperadísimos nuevos capítulos de Animal, comedia rural gallega ambientada en Santiago y sus alrededores protagonizada por el compostelano Luis Zahera. La mejor clínica de Galicia se expande y eso solo puede significar nuevos fichajes. Álvaro Mel se une al equipo para las futuras temporadas de ‘Animal’, que ya está en producción. Más información