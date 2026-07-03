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¿Cuánto costará aparcar en el nuevo parking del Clínico de Santiago?

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El Correo Gallego

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¿Cuánto costará aparcar en el nuevo parking del Clínico de Santiago?

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Santiago de Compostela
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La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, pidió «diligencia» al Concello de Santiago para avanzar en la tramitación del nuevo parking del Hopistal Clínico. Tras la reunión de trabajo mantenida este martes, la conselleira reivindicó «transparencia total» por parte de la Xunta, de modo que «será trasladada toda» la información relativa al proyecto. Más información

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