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La rúa Amor Ruibal se inundó durante las lluvias del pasado mes de junio

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Con las fuertes lluvias de la última semana de junio las aceras de Amor Ruibal se llenaron de agua y los negocios sufrieron una vez más. "Cuando sea invierno, esto va a ser terrible", así decían la propietaria y la trabajadora de Loterías Maracay. Las mujeres temen que, cuando empiece la temporada de lluvias, el agua de la calle Santiago de Chile baje hasta Amor Ruibal y la canalización no dé gestionado tanta agua.

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