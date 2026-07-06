El Correo Gallego

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Crónica social compostelana

La crónica social recoge estos días varios encuentros marcados por la convivencia, la música y la celebración: desde la comida de confraternidad en homenaje al profesor Xavier Varela hasta el tradicional ‘Concertiño de piano de fin de curso’ de Tratalenca en Área Central, pasando por el cierre de temporada del grupo de senderismo de la Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC y la celebración del sesenta cumpleaños de Koke y Gonzalo. Más información