El Correo Gallego

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El nuevo sacerdote de la diócesis de Santiago se llama Enrique Malvar Blanco

Este sábado, el monseñor Francisco José Prieto Fernández se encargó de la ordenación sacerdotal de Enrique Malvar Blanco. La catedral de Santiago albergó la ceremonia en la que se recalcó la "misión", que no privilegios, del nuevo sacerdote. En la celebración participaron varios representantes de la Iglesia, entre ellos los arzobispos eméritos Julián Barrio Barrio y Santiago Agrelo, además de sacerdotes, diáconos, seminaristas y miembros de la vida consagrada. Más información