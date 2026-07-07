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El chuletón que conquista Santiago

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Javier Rosende Novo

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El chuletón que conquista Santiago

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
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En el Ensanche -uno de los barrios aquejados por estos cierres-, hay uno que celebra medio siglo de vida y lo hace por la vía difícil, defendiendo el mismo producto desde que abrió sus puertas en 1976. Tras 50 años, hoy ya es prácticamente un emblema. "Somos conocidos por nuestro chuletón a la brasa. Se puede comer en muchos sitios, pero no hecho con leña y con la carne bien atemperada. Todo lo que se cocina a la parrilla cambia muchísimo", explica Daniel Pires desde el Asador Gonzaba.

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