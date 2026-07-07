Javier Rosende Novo

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El gol de España en el descuento hace estallar de alegría al Monte do Gozo

Momentos de euforia, tensión, incertidumbre y finalmente de alegría. El partido de este lunes entre Portugal y España correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 lo tuvo todo. Un encuentro al que el gol de Mikel Merino le puso la guinda en el primer minuto del descuento, al tiempo que hizo estallar de júbilo a los cientos de compostelanos que se congregaron para presenciar la trascendental eliminatoria en la pantalla gigante instalada en el Monte do Gozo. Más información