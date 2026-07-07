Javier Rosende Novo

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El incivismo visto por los peregrinos

El auge sin precedentes del Camino de Santiago lleva cada día hasta 1.500 peregrinos a Compostela y aunque la mayoría de visitantes no causa problemas, algunos comportamientos incívicos como los cánticos, gritos o acampadas en espacios emblemáticos, han reavivado el malestar de los vecinos del casco histórico, que denuncian desde hace años dificultades para descansar y vivir con normalidad. Sin embargo, los peregrinos recién llegados al Obradoiro aseguran no ser conscientes de causar molestias, lo que apunta a que el problema puede estar más relacionado con la masificación turística que con la conducta individual de cada visitante. Más información