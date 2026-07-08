Javier Rosende Novo

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Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago

El cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto de Santiago obligó a reconfigurar buena parte de la oferta de vuelos de Lavacolla. No obstante, lejos de traducirse en una pérdida de conexiones, la salida de la lowcost irlandesa ha motivado la llegada de nuevos enlaces a destinos turísticos nacionales e internacionales operados por otras aerolíneas que han sabido ocupar el vacío que dejó Ryanair. Luego del cierre temporal por obras en la pista, el aeropuerto de Lavacolla encara ahora la temporada alta con una de las ofertas de conexiones más amplias de los últimos años.