Javier Rosende Novo

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El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol

Antes de triunfar en el cine, Luis Tosar frecuentaba el Pub Atlántico en los años 80 mientras dudaba si seguir dedicándose a la interpretación. Pilar Fernández, dueña del bar y amiga cercana del actor, recuerda aquella etapa de incertidumbre en un local que, décadas después, ha sido reconocido con un Solete Repsol por su papel como referente cultural de Santiago. Más información