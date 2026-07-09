El Correo Gallego

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Una veintena de viviendas a la venta en Santiago por más de un millón de euros

En Santiago hay viviendas que ya no se venden solo por metros cuadrados. Se venden por historia, por vistas, por jardín, por terraza, por ubicación o por la posibilidad de vivir en una pieza difícil de repetir. El mercado residencial por encima del millón de euros compone hoy un escaparate muy concreto: no representa el acceso ordinario a la vivienda en la ciudad, pero sí permite observar hacia dónde se dirige la parte más exclusiva de la oferta inmobiliaria compostelana.