Eladio Lois

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El temporal de lluvia y granizo interrumpe O Gozo Festival

La tormenta escaló a un nuevo nivel de intensidad a partir de las 20.00 horas, cuando las decenas de litros de agua acumulados comenzaron a formar pequeños riachuelos de lodo que bajaban desde la parte alta del anfiteatro hasta el front stage, donde todavía permanecen unas 30 o 40 personas que, al cántico de "bienvenidos a Galicia" mantienen viva, aunque cada vez con más dificultades la esperanza de que continúe el show.