Martín García Piñeiro

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La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro

La Xunta ha activado una alerta naranja por tormenta y lluvias en la provincia de A Coruña este sábado. Las tormentas comenzarán en el centro de la comunidad y se irán extendiendo hacia A Coruña y Pontevedra. Llegarán acompañadas de fuertes ráfagas de viento y granizo, junto con precipitaciones que pueden dejar acumulaciones de 30 litros en una hora.