Javier Rosende Novo

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Así está afectando al tráfico el corte por las obras en As Rodas

El inicio de los trabajos obligó a cortar la calle y a poner en marcha un dispositivo especial de circulación. La Policía Local reguló el paso durante la mañana y, tras la activación automática de los semáforos, se registraron algunas retenciones, especialmente en Virxe da Cerca. El tramo más delicado se encuentra en la Costa de San Domingos, donde los vehículos deben alternarse para maniobrar con seguridad.