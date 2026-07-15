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La afición compostelana lo tiene claro: "Este Mundial es nuestro"

La afición compostelana lo tiene claro: "Este Mundial es nuestro"

Javier Rosende Novo

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La afición compostelana lo tiene claro: "Este Mundial es nuestro"

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
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La ilusión por la selección española ya se siente en las calles de Santiago. Tras su gran actuación y la victoria ante Francia, la confianza entre los aficionados está por todo lo alto: todos dan a España como campeona y ya imaginan una final frente a Inglaterra o Argentina, con resultados como el 2-1 entre los pronósticos más repetidos. En casa, en los bares o ante las pantallas instaladas en la ciudad, los compostelanos siguen el Mundial con amigos y familiares y tienen claro cómo celebrarían el título: fiesta, cánticos, cervezas y una nueva estrella para una selección que definen con palabras como "garra", "confianza" y "brillante".

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