Javier Rosende Novo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La afición compostelana lo tiene claro: "Este Mundial es nuestro"

La ilusión por la selección española ya se siente en las calles de Santiago. Tras su gran actuación y la victoria ante Francia, la confianza entre los aficionados está por todo lo alto: todos dan a España como campeona y ya imaginan una final frente a Inglaterra o Argentina, con resultados como el 2-1 entre los pronósticos más repetidos. En casa, en los bares o ante las pantallas instaladas en la ciudad, los compostelanos siguen el Mundial con amigos y familiares y tienen claro cómo celebrarían el título: fiesta, cánticos, cervezas y una nueva estrella para una selección que definen con palabras como "garra", "confianza" y "brillante".