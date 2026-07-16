Javier Rosende Novo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Polémica por la nueva cubierta de la intermodal: "Tapa demasiado la fachada"

La nueva marquesina de hierro y cristal construida frente a la estación intermodal de Santiago ha dividido las opiniones de vecinos y usuarios. Mientras algunos critican que su tamaño tapa demasiado la fachada del antiguo edificio ferroviario y rompe con su estética, otros valoran su funcionalidad para proteger de la lluvia la zona de acceso, los taxis y el aparcamiento. El debate enfrenta así la conservación de la imagen histórica de la estación con la comodidad que ofrece la nueva estructura.