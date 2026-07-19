El Correo Gallego

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Los compostelanos ya animan a la selección española en Praza Roxa

La selección española de fútbol disputará esta noche, desde las 21.00 horas, su segunda final mundialista de su historia ante Argentina, en busca de la tan ansiada segunda estrella. El partido se seguirá en Santiago desde la pantalla gigante instalada por el Concello en Praza Roxa, que en estos momentos ya luce un gran ambiente, con cientos de compostelanos animando a La Roja más de dos horas antes de que ruede el balón.