Vídeo: @DAZN_BENL / Fotografía: RTVE

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Borja Iglesias sorprende en la celebración del Mundial cantando un clásico del rap español

Cerca de dos millones de aficionados han tomado las calles de Madrid al paso de la selección española para celebrar la conquista de la segunda estrella, según ha cuantificado la Delegación del Gobierno. Fue, durante la misma, cuando el compostelano Borja Iglesias sorprendió a los presentes al ritmo de Cantando, una canción de Violadores del Verso. El delantero del Celta es un declarado admirador de Kase.O y no dudó en lanzarse a rapear uno de sus temas durante la fiesta de la selección.