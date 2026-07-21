El Correo Gallego

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El Apóstol 2026 arranca con 30 conciertos gratis en Santiago

Las Fiestas del Apóstol de Santiago 2026 se acercan. Este mismo miércoles 22 de julio comenzará uno de los festejos más importantes de la capital de Galicia, que contará con más de una treintena de actuaciones gratuitas repartidas entre los puntos más emblemáticos de la urbe. Lila Downs, The Rapants y Julian Marley -hijo del icónico Bob Marley- serán parte de los artistas que saldrán a escena en el primer tramo de la celebración, que reunirá en la plaza de la Quintana a algunos de los rostros más conocidos de la escena musical. También serán protagonistas la Alameda y Mazarelos, así como el Obradoiro, donde los asistentes podrán disfrutar de un impresionante videomapping a partir de la medianoche. Más información