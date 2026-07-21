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Ghaleb Jaber Ibrahim dará el pregón del Apóstol 2026: «Soy un santiagués más»

Ghaleb Jaber Ibrahim dará el pregón del Apóstol 2026: «Soy un santiagués más»

El Correo Gallego

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Ghaleb Jaber Ibrahim dará el pregón del Apóstol 2026: «Soy un santiagués más»

El Correo Gallego

Santiago de Compostela
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Ghaleb Jaber Ibrahim será el encargado de abrir oficialmente las Fiestas del Apóstol 2026 con el pregón que pronunciará este miércoles, a las 21.30 horas, desde el balcón del Pazo de Raxoi. La elección ha sorprendido al empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, que reconoce afrontar la encomienda con orgullo e ilusión, aunque consciente del peso que supone dirigirse a la ciudad en uno de sus días más señalados.

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