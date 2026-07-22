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'Compostella Expeditio': a experiencia inmersiva que permite viajar 800 años atrás y recorrer el Santiago medieval

¿Te imaginas caminar por las calles de Santiago tal y como eran hace 800 años? Desde este martes 21 de julio ya es posible hacerlo gracias a la experiencia inmersiva que acoge la Sede de Afundación hasta el próximo 9 de septiembre: 'Compostella Expeditio', que permite viajar a la ciudad de finales del siglo XII y principios del XIII. Más información