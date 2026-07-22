Secciones

Es noticia
Fiestas del ApóstolPleno SantiagoTítulo ARAAutovía AG-59Carreira Pedestre
instagram
El secreto que se prepara en el Obradoiro: así se monta el espectáculo que iluminará la fachada de Raxoi

El secreto que se prepara en el Obradoiro: así se monta el espectáculo que iluminará la fachada de Raxoi

Javier Rosende Novo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El secreto que se prepara en el Obradoiro: así se monta el espectáculo que iluminará la fachada de Raxoi

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
RRSS WhatsAppCopiar URL

Torres, proyectores y horas de ajustes para transformar la fachada de Raxoi durante las Festas do Apóstolo 2026. Las estructuras que estos días empiezan a ocupar la Praza do Obradoiro, sostendrán los equipos encargados de cubrir el edificio con imágenes sincronizadas. Antes del estreno, el equipo deberá ajustar con precisión las distancias, los encuadres y la luminosidad para conseguir que la propia arquitectura se integre en la proyección.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents