Javier Rosende Novo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El secreto que se prepara en el Obradoiro: así se monta el espectáculo que iluminará la fachada de Raxoi

Torres, proyectores y horas de ajustes para transformar la fachada de Raxoi durante las Festas do Apóstolo 2026. Las estructuras que estos días empiezan a ocupar la Praza do Obradoiro, sostendrán los equipos encargados de cubrir el edificio con imágenes sincronizadas. Antes del estreno, el equipo deberá ajustar con precisión las distancias, los encuadres y la luminosidad para conseguir que la propia arquitectura se integre en la proyección.