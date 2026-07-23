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Ghaleb Jaber Ibrahim, pregonero de las Fiestas del Apóstol
Ghaleb Jaber Ibrahim, pregonero de las Fiestas del Apóstol, se asomó este miércoles a la balconada del Pazo de Raxoi sabiendo que ese Obradoiro que vio por primera vez en febrero de 1970 al llegar a Santiago («desde Asturias»), le ha visto muchas veces pasear bajo un campo de estrellas cuyo cielo hila su manto de luz desde Compostela a Palestina. Palestina y Compostela, las niñas de sus ojos, tan cerca, tan lejos, dos corazones siempre latiendo en su ser.