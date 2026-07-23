El Correo Gallego

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La historia oculta de la Catedral de Santiago

La Catedral de Santiago conserva en sus muros las huellas de edificios, reformas y proyectos que se sucedieron durante más de mil años. Ahora, una investigación desarrollada durante los últimos cuatro años permite reconstruir con mayor precisión ese complejo proceso. La Fundación Catedral ha presentado este miércoles el libro Historia construida de la catedral de Santiago de Compostela. De los orígenes al siglo XIV, una obra que recorre las distintas etapas del santuario desde sus antecedentes romanos hasta su transformación medieval.