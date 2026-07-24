Javier Rosende Novo

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Gigantes y Cabezudos 2026: los personajes más entrañables regresan a Santiago

Los gigantes y cabezudos volvieron a recorrer el centro histórico de Santiago en uno de los actos más familiares y tradicionales de las Fiestas del Apóstol. Esta celebración, con más de un siglo de historia, reúne a los cabezudos del Ayuntamiento y a los gigantes del Cabildo, que durante años desfilaron por separado hasta convertirse juntos en uno de los grandes símbolos festivos de Compostela. A su paso, llenan de color y alegría las calles, sorprenden a los más pequeños e interactúan con el público entre bailes, juegos y divertidas coreografías. Una forma cercana y festiva de transmitir esta tradición a las nuevas generaciones y mantenerla viva. Su recorrido abrirá una de las jornadas más señaladas del programa, que culminará por la noche con el tradicional espectáculo pirotécnico.