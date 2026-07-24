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Julian Marley and The Uprising convierten la Quintana en un oasis de buena vibra en las Fiestas del Apóstol

Julian Marley ofrece un directo en Santiago enmarcado en su gira 'Give to life', donde comparte temas propios y éxitos de su padre.

Julian Marley and The Uprising han izado la bandera del reggae en las Fiestas del Apóstol en Santiago con un concierto que ha tenido más de quedada o de xuntanza que de actuación musical al estilo old school porque lo importante de la vida (rastafari y/o no) «es disfrutarla, compartirla y ser positivo», que dice el citado músico británico de raíces jamaicanas. Apenas aplausos, mucho bico, muchísima charla y mucha cadencia de caderas y hombros con caaaaalma... frente a un escenario que lucía al fondo una foto de «la grandeza de Babylon» con un león al centro, un paisaje verde, un arcoíris y un pájaro de libre vuelo... Al frente de todo en una Praza da Quintana casi llena, Julian, uno de los hijos del añorado Bob Marley de visita a Santiago dentro de una gira titulada «Give to life» basada en temas propios y versiones de su papá.