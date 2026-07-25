Javier Rosende Novo

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Mientras Santiago celebra, ellos trabajan: así viven las Fiestas del Apóstol un policía nacional y una camarera

Este reportaje pone el foco en dos personas que viven las Fiestas del Apóstol desde una perspectiva muy diferente a la del público. Por un lado, un agente de la Policía Nacional trabaja para garantizar la seguridad, controlar las aglomeraciones y responder ante cualquier incidente. Por otro, una joven camarera pasa sus jornadas atendiendo a cientos de personas que celebran, comen y beben mientras ella trabaja sin descanso para ofrecerles el mejor servicio. Aunque sus trabajos son muy distintos, ambos comparten una misma realidad: forman parte esencial de las fiestas, pero no pueden disfrutarlas como el resto. Sus testimonios muestran el esfuerzo, la responsabilidad, el cansancio y la tensión que viven durante estos días.